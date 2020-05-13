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"Союзмультфильм" представил первый 3D-мультфильм про хомячка Фроша

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В основу сюжета мультфильма легла книга Елены Никитиной.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что "Союзмультфильм" представил первый 3D-мультфильм про хомячка Фроша. Короткометражная анимация опубликована на YouTube-канале анимации.

Мультфильм называется "Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада". Известно, что в основу сюжета легла книга Елены Никитиной. Отметим, что "Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада" первый короткометражный 3D-релиз киностудии.

Ролик уже посмотрели 53 тысячи пользователей. 

Ранее мы сообщали о том, что премьера мультфильма "Викинг Вик" состоится онлайн 12 мая.

Видео:Союзмультфильм/YouTube

Теги: кино, культура, новости спб, союзмультфильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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