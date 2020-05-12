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Премьера мультфильма "Викинг Вик" состоится онлайн 12 мая

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Сюжет основан на мультсериале 70-х годов.

Онлайн-видеосервис Okko во вторник, 12 мая, представит зрителям полнометражный мультфильм Викинг Вик" (2020). Об этом сообщили на сайте Okko.

Сюжет основан на мультсериале 70-х годов. В новой мультипликационной ленте рассказывают о приключениях маленького викинга, который отправляется в опасное путешествие. Ему нужно спасти свою мать из плена бога Локи.

Также на сервисе в ближайшее время можно будет посмотреть короткометражки Каннского кинофестиваля 2019 года, занятия по фитнесу, передачи Леонида Парфенова и многое другое.  

Ранее вышел трейлер игры про советских партизан в 1941 году.

Видео: YouTube/ iVideos

Теги: викинг вик, мультфильм
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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