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Вышел трейлер игры про советских партизан в 1941 году

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Partisans 1941  выйдет летом этого года.

Вышел трейлер российской игры Partisans 1941 ("Партизаны 1941"), которая посвящена советским партизанам, ведущими борьбу с фашистами во время Второй мировой войны.

Partisans 1941  выйдет летом этого года. Игра представляет собой тактическую RTS, геймплей сочетает в себе стелс, бой, менеджмент ресурсов и элементы строительства базы. В игре, командир-красноармеец оказывается в немецком тылу. Ему необходимо создать отряд партизан и вступить в борьбу с фашистами.

В игре можно будет подрывать инфраструктуру противника, создавать базу в лесу и так далее.

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Видео: YouTube/ Partisans 1941

Теги: игра, партизаны
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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