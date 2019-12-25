Разработчики из IO Interactive пока официально не анонсировали акцию.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что в PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman. Об этом сообщает "Игромания".

Игра будет бесплатно доступна в онлайн-магазине PS Store. При этом в IO Interactive пока официально не анонсировали соответствующую акцию.

До какого числа продлится акция пока неизвестно.

Напомним, что Hitman — это перезапуск известной франшизы видеоигр про наемного убийцу.

Ранее мы сообщали о том, что мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке.