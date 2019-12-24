Мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке

На иностранный язык переведут более 100 эпизодов мультика.

Студия анимационного кино "Мельница" совместно с международным лицензионным агентством Ink Group заключили контракт с голливудской компанией Kenn Viselman Presents на показ анимационного сериала "Лунтик и его друзья". Об этом пишет ТАСС.

С 1 мая 2020 года 108 эпизодов сериала по 6 минут начнут переводить на иностранный язык. Мультсериал покажут на территории США, Канады и Латинской Америки. В контракт в том числе включили серии из нового сезона в 3D. Их передадут партнерам в 2021 году.

Продюсер и сооснователь студии "Мельница" Сергей Сельянов заявил, что "Лунтика" уже показывали в Китае, Европе и на Ближнем Востоке. Он надеется, что партнерство с голливудской компанией позволит бренду выйти на новый заграничный уровень.

Продюсер и основатель Kenn Viselman Presents Кенн Визельмен назвал мультсериал настоящим феноменом, а Лунтика – позитивным персонажем, который "шлет миру лучи добра". Он уверен, что герои мультфильма полюбятся американским зрителям.

Ранее мы писали, что на Первом выйдет продолжение сериала "Диверсант".

Видео: YouTube / Лунтик