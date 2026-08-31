В Санкт-Петербурге прошла премьера мультфильма "Лунтик. Обратная сторона Луны"

В кинотеатре "Аврора" прошла премьера второй полнометражной истории о Лунтике. Создатели мультфильма показали зрителям лунный мир и приготовили для героев новые приключения.

Четыре уха, фиолетовый цвет и мы сразу вспоминаем Лунтика – героя, который уже больше 20 лет растет вместе со своими зрителями. Теперь знакомая история выходит за пределы лесной поляны и отправляет Лунтика с друзьями в космические приключения. В кинотеатре "Аврора" прошла премьера второй полнометражной истории о лунном жителе. Над фильмом команда студии анимационного кино "Мельница" работала около полутора лет, а теперь зрителям предлагают заглянуть на ту сторону Луны.

Во-первых, их удивит мир Луны, потому что мы его в первом фильме только немножечко заявили, а в этом фильме мы его прямо раскрываем. То есть как выглядит быт лунных жителей и главная тайна — как выглядит обратная сторона Луны, что там такого, почему туда нельзя ходить. Лунтик с героями тоже попадает на эту обратную сторону, и там они встречают новых персонажей, которых, естественно, нет на Земле. Дарина Шмитд, художник-постановщик, автор сценария полнометражного фильма "Лунтик"

За 20 лет вокруг Лунтика сформировалась команда, которая хорошо знает его мир и его героев. Над новой историей снова работала Дарина Шмидт, а знакомые голоса вернулись к своим персонажам: Лунтика вновь озвучила Анна Слынько, а Юлия Зоркина подарила голоса Кузе и Бабушке Капе. Вместе с ними над фильмом работали музыканты, художники, аниматоры и другие специалисты.

Я думаю, весь секрет в том, что очень много людей делали этот проект с самого начала. Уже 20 лет мы все растем вместе с Лунтиком, а он тоже растет вместе с нами. Елена Кобзарь, руководитель проектов на студии анимационного кино "Мельница"

Зал "Авроры" в этот вечер заполнили маленькие зрители, их родители и смех. Для детей это новые приключения любимого героя, а для родителей – возможность снова увидеть знакомый мир уже вместе со своими детьми.

Мне очень нравится этот мультик, потому что он добрый, потому что там воспитываются семейные ценности, там учат дружить. Когда мы смотрели первую часть, моя дочь была еще маленькая, она очень волновалась, плакала, переживала, чтобы Лунтик поехал к маме, то есть этот мультик не только развлекает и учит, но еще и помогает потом затрагивать важные темы в семье. Виктория Шехирева, гость премьеры

С 27 августа "Обратную сторону Луны" можно увидеть на больших экранах по всей стране, так что лунное путешествие, которое началось в Петербурге, теперь продолжится уже в кинотеатрах России.

Материал подготовили Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Видео: Piter.TV