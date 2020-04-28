9 мая на Первом выйдет продолжение сериала "Диверсант"

Главные роли исполнили Кирилл Плетнев и Алексей Бардуков.

В День Победы на Первом канале выйдет долгожданное продолжение сериала "Диверсант". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.

Третья часть получила название "Диверсант. Крым". Главные роли в сериале исполнили Кирилл Плетнев и Алексей Бардуков. Кресло режиссера занял Дмитрий Иосифов, работавший над двумя сезонами сериала "Екатерина".

Премьера первой части "Диверсанта" Андрея Малюкова состоялась в 2004 году. События в фильме разворачивались в 1942 году. Молодые ребята, выпускники разведшколы, выполняют сверхсложные операции в тылу врага под опытным руководством Григория Ивановича Калтыгина (Владислава Галкина).

В 2007 году Игорь Зайцев снял продолжение телесериала "Диверсант. Конец войны". Действие происходит в 1943-1948 гг. Главные герои фильма отправляются на задание советского военного командования. В последние годы войны отряд проводит несколько успешных операций.

Третья часть будет состоять из четырех серий. Создатели сериала заявили, что новый сезон будет отличаться от двух предыдущих. Над проектом работал оператор Никита Рождественский, который предложил совершенно другое изображение, напоминающее "современное европейское кино о войне".

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Видео: YouTube / Первый канал