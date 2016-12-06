На "России" вышел остросюжетный сериал "Черное море"

В понедельник, 27 апреля, на телеканале "Россия" стартовал показ остросюжетного военного сериала "Черное море". Главные роли в картине режиссера Сергея Щербина исполнили Павел Трубинер и Екатерина Вилкова.
Действие в сериале разворачивается в 1944 году, незадолго до начала Крымской наступательной операции. Немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц Черноморского флота и Азовской флотилии. Чтобы помешать им, в Новороссийск приезжает капитан второго ранга Сергей Сабуров (Павел Трубинер). Ему предстоит усилить местную группу контрразведчиков и уничтожить школу по подготовке диверсантов-подводников во главе агента Кунца.
Съемки сериала "Черное море" проходили в Таганроге, Ростове-на-Дону, Москве и Подмосковье. Специально для сериала были созданы масштабные декорации разрушенного Новороссийска площадью 10 гектаров.
В захватывающий детективный сюжет вписалась лиричная и эмоциональная история главной героини. Создатели проекта уделили много внимания теме женщин на войне и показали, что они ни в чем не уступали мужчинам.
Ранее мы писали, что на Первом канале стартовал показ сериала "Джульбарс".
Видео: kinopoisk.ru
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Сюжет фильма напомил другой фильм о войне "По законам военного времени".
Фильм очень понравился.
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