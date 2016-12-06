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На "России" вышел остросюжетный сериал "Черное море"

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Действие картины разворачивается в 1944 году, незадолго до начала Крымской наступательной операции.

В понедельник, 27 апреля, на телеканале "Россия" стартовал показ остросюжетного военного сериала "Черное море". Главные роли в картине режиссера Сергея Щербина исполнили Павел Трубинер и Екатерина Вилкова.

Действие в сериале разворачивается в 1944 году, незадолго до начала Крымской наступательной операции. Немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц Черноморского флота и Азовской флотилии. Чтобы помешать им, в Новороссийск приезжает капитан второго ранга Сергей Сабуров (Павел Трубинер). Ему предстоит усилить местную группу контрразведчиков и уничтожить школу по подготовке диверсантов-подводников во главе агента Кунца.

Съемки сериала "Черное море" проходили в Таганроге, Ростове-на-Дону, Москве и Подмосковье. Специально для сериала были созданы масштабные декорации разрушенного Новороссийска площадью 10 гектаров.

В захватывающий детективный сюжет  вписалась лиричная и эмоциональная история главной героини. Создатели проекта уделили много внимания теме женщин на войне и показали, что они ни в чем не уступали мужчинам.

Ранее мы писали, что на Первом канале стартовал показ сериала "Джульбарс".

Видео: kinopoisk.ru

Теги: екатерина вилкова, контрразведчики, павел трубинер, сериал черное море
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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Аноним
Сегодня 12:53

Сюжет фильма напомил другой фильм о войне "По законам военного времени".

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Сегодня 12:48

Фильм очень понравился. 

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Сегодня 12:43

Не понравился

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