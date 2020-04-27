На Первом канале стартует показ сериала "Джульбарс"

Картина основана на реальных событиях.

В понедельник, 27 апреля, на Первом канале стартует показ военной драмы "Джульбарс". Сюжет сериала основан на реальных событиях и рассказывает о непростых любовных взаимоотношениях людей во время Великой Отечественной войны.

Действие разворачивается в августе 1941 года. Пограничная школа служебного собаководства оказывается на линии фронта. Вместе с военными под удар попадают гражданские: врач Кира и ее маленькая дочь Лиза. Командир пограншколы Шевцов понимает, что силы неравны, и пытается отправить Киру, в которую тайно влюблен, вместе с Лизой в тыл. За ними в пограншколу приезжает партработник Поляков – отец Лизы. Все планы срываются из-за наступления фашистов. Пока Шевцов спасает Киру, Лизу и Полякова, пограншкола принимает неравный бой, чтобы дать время на эвакуацию близлежащего города. На пути немецких танков встают молодые и неопытные пограничники вместе со своими собаками. Винтовки и клыки против брони и автоматов.

Съемки сериала проходили в Ялте в 2016 году. В проекте приняли участие как профессиональные актеры, так и местные жители. Главные роли исполнили Мария Андреева (Кира), Алексей Барабаш (Поляков), Николай Мачульский (Шевцов), Виталия Корниенко (Лиза) и другие актеры.

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Видео: YouTube / Первый канал