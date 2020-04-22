"Россия-1" покажет драматический сериал о контрразведчиках

Премьера состоится 27 апреля в 21:20.

Телеканал "Россия-1" анонсировал выход остросюжетного сериала "Черное море" о контрразведчиках. Премьера состоится 27 апреля в 21:20. Об этом сообщили в пресс-службе ВГТРК.

Действия в сериале разворачиваются в 1944 году, незадолго до начала Крымской наступательной операции. Немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц Черноморского флота и Азовской флотилии. В Новороссийск приезжает капитан второго ранга Сергей Сабуров. Ему предстоит усилить местную группу контрразведчиков и уничтожить школу по подготовке диверсантов-подводников под предводительством агента Кунца.

Съемки сериала проходили в Таганроге, Ростове-на-Дону, Москве и Подмосковье. Специалисты создали масштабные декорации разрушенного Новороссийска площадью 10 гектаров. Главные роли в сериале "Черное море" исполнили Павел Трубинер и Екатерина Вилкова.

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Видео: kinopoisk.ru