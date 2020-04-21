Сериал "Зулейха открывает глаза" установил рекорд телеэфира

Средняя доля совершеннолетней аудитории во время трансляции сериала составила 21,1%/

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что сериал "Зулейха открывает глаза" установил рекорд российского телеэфира. Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Россия" со ссылкой на данные Mediascope.

Отмечается, что средняя доля аудитории перед экранами во время трансляции этого проекта составила 21,1%. Известно, что первые пять серий остаются на первом месте в текущем сезоне.

Напомним, что показ стартовал 13 апреля. Первый эпизод "Зулейха открывает глаза" показал лучший старт среди российских сериалов.

Кроме того, 21 апреля первые пять эпизодов проекта набрали суммарно более девяти миллионов просмотров на YouTube.

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Видео:Кинокомпания "Русское"