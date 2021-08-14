Сообщается, что покупателем пакета акций студии у государства стал Сбербанк.

Государство приватизировало киностудию "Союзмультфильм". Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали сделки не уточняются, поскольку она "содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной". О продаже "Союзмультфильма" говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон о федеральном бюджете на 2025 год. Рост доходов от реализации государственного имущества на 1,12 млрд руб. связан преимущественно с приватизацией киностудии.

Позже в пресс-службе Минфина сообщили, что покупателем пакета акций "Союзмультфильма" у государства стал Сбербанк. Напомним, киностудия была создана 10 июня 1936 года.

Ранее мы сообщали, что Минфин включил продажу Домодедово в план до конца года.

Фото: Союзмультфильм