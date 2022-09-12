Президент назвал условие получения поддержки по ЖКУ

Путин обозначил порог при котором государство помогает с оплатой ЖКХ.

Президент России Владимир Путин заявил, что государство должно оказывать поддержку семьям, если их расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 22% совокупного дохода. Об этом он сообщил 19 декабря в ходе прямой линии.

По словам главы государства, при превышении установленного порога доли расходов на оплату коммунальных услуг семья вправе рассчитывать на меры государственной поддержки. Президент подчеркнул, что данный подход применяется для защиты граждан от чрезмерной финансовой нагрузки, связанной с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Заявление было сделано в рамках подведения итогов года и ответов на вопросы граждан и журналистов.

Механизмы предоставления поддержки реализуются через действующие меры социальной помощи, включая субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025