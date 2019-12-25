Слуцкий призвал вернуть незаконно приватизированные детские лагеря государству

Леонид Слуцкий напомнил о том, что советское наследие распродавалось в 90-е годы XX века.

В России важно провести проверку приватизации бывших детских лагерей, а в случае нахождения нарушений при передаче объектов в частную собственность, вернуть их в государственную собственность. Соответствующее заявление сделал депутат от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своем докладе "Путевка в летний лагерь - роскошь, а не отдых и оздоровление", подготовленном по результатам мониторинга цен на детский отдых по всей стране. Текст документа пресс-служба политического деятеля распространила по СМИ. Парламентарий из нижней палаты рассказал о ом, что наследие Советского Союза активно распродавалось в 90-е годы XX века предпринимателям. Однако сейчас такие объекты постепенно возвращаются под контроль федеральных властей.

Законодатель пояснил, что при сочетании предлагаемой меры с поддержкой ответственного бизнеса у правительства получится значительно сократить дефицит мест в детских лагерях.

