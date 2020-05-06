  1. Главная
Минфин включил продажу Домодедово в план до конца года
Сегодня, 9:34
По словам Силуанова, министерство планирует продать инвестору перешедший в госсобственность аэропорт.

Минфин РФ включил продажу аэропорта Домодедово в план до конца 2025 года. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.

По его словам, Минфин планирует продать инвестору перешедший в госсобственность аэропорт. Силуанов подчеркнул, что сделку намерены заключить до конца нынешнего года.

Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Ранее глава Росавиации заявил о планах проведения аудита аэропорта Домодедово.

Фото: Pixabay.com

