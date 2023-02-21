Глава Росавиации заявил о планах проведения аудита аэропорта Домодедово

Дмитрий Ядров сообщил о том, что воздушной гаванью управляют 26 организаций.

Глава Росавиации и председатель совета директоров управляющей компании воздушной гавани в Домодедово заявил о планах проведения аудита подмосковного аэропорта. Соответствующее заявление эксперт сделал журналистам, выступая в кулуарах Восточного экономического форума в 2025 году. Специалист пояснил, что сейчас руководство определяется с той организацией, которая должна будет организовать проверку. Дмитрий Ядров уточнил, что объект по количество лиц, осуществляющих управление, является очень крупным. На территории аэропорта речь идет о 26 компаниях.

Если их объединять, консолидировать или упразднять, то это должно быть поддержано руководством страны. Дмитрий Ядров, глава Росавиации

Фото: ВЭФ 2025