Шесть российских аэропортов приостановили работу

Среди них аэрогавани в Москве и Геленджике.

Шесть российских аэропортов временно не принимают и не отправляют самолеты. В Минтрансе опубликовали полный список: Геленджик, Домодедово, Жуковский, Калуга, Кострома и Череповец. В ведомстве не уточнили точные сроки ограничений.

Для тех, чей рейс откладывается, работают комнаты матери и ребенка, а также сотрудники раздают воду и мягкие коврики. Представители Минтранса подчеркнули: комфорт пассажиров остается для них "главным приоритетом". Также стало известно, что полагается человеку при задержке рейса. Так, при ожидании более двух часов компания обязана предоставить напитки, а после четырех часов – горячее питание.

Кроме того, пассажир может запрашивать два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте в случае задержки более чем на два часа. При этом разместить в гостинице обязаны при ожидании вылета более восьми часов днем и шести часов ночью.

Ранее сообщалось, что в Москве полностью ограничили мобильную связь. Не работают даже "белые списки".

Фото: скриншот табло аэропорта в Геленджике