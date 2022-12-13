Петербургский девелопер Becar построит в Дубае 60-этажные отели

Строительство коливинга займет два года, а гостиниц порядка четырех лет.

Гостиничная сеть Vertical Hospitality, которая входит в состав Becar Asset Management, построит в Дубае два 60-этажных отеля и 48-этажный коливинг. Об этом во вторник, 28 февраля, пишет "Коммерсант Санкт-Петербург".

Коливинг возведут в районе Аль-Сатва, гостиницы планируется построить в районе Бизнес Бей. Инвестиции в первый объект оцениваются в 30 млн долларов, в отели – 200 млн долларов. Строительство коливинга займет два года, а гостиниц порядка четырех лет.

Годом ранее Vertical Hospitality открыла в Дубае первый коливинг. В ближайшие пять лет компания планирует открыть в общей сложности 30 объектов размещения в странах СНГ, Азии и на Кипре.

Ранее суд обязал Госстройнадзор выдать разрешение на строительство гостинцы в Кировском районе Петербурга. Многоэтажное здание планируют возвести на проспекте Стачек. В качестве застройщика выступит ООО "КСС–Запад".

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