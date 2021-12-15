Депутаты не поддержали запрос Вишневского об источнике средств для матпомощи военным именных батальонов

Пока непонятно, какая статья предусматривает выделение по 300 тысяч рублей каждому военнослужащему.

Депутаты ЗакСа не поддержали депутатский запрос Бориса Вишневского, который хотел узнать, из какого бюджета берутся деньги на выплату материальной помощи гражданам, которые вступили в именные батальоны Вооруженных сил РФ.

Ранее соответствующие вопросы Вишневский задал вице-губернатору Алексею Корабельникову. Он хотел узнать, из какой конкретно статьи бюджета военнослужащие батальонов "Кронштадт", "Нева" и "Павловск" получают матпомощь в размере 300 тысяч рублей на человека. Парламентарий получит ответ от чиновника, но не исчерпывающий. Тот направил его получать информацию в военный комиссариат, который, в свою очередь, является федеральной структурой. В разговоре со СМИ в военном комиссариате заявили, что деньги выделяют из бюджета Петербурга, однако это неподтвержденные данные.

Вопрос Бориса Вишневского возмутил единоросса Константина Чебыкина. Он заявил о том, что военнослужащие "защищают нашу страну", и если им не будут платить здесь, но будет платить кто-то другой.

Денис Четырбок обратил внимание на то, что вопрос не находится в компетенции органов исполнительной власти, соответственно, не подходит под критерии закона о депутатских запросах.

В итоге инициативу повторно направить депутатский запрос Корабельникову поддержали только 1 человека.

Фото: пресс-служба ЗакСа