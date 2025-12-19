Минтруд напомнил, как получить пособие по рождению ребенка

С 1 февраля 2026 года пособие было проиндексировано, теперь оно составляет 28 450 рублей.

Единовременное пособие на российской территории при рождении ребенка назначается автоматически работающим гражданам. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по труду и социальной защите через собственный аккаунт в национальном мессенджере MAX. Чиновники из федерального правительства уточнили, что неработающему населению страны для назначения таких государственных выплат необходимо подать заявление через клиентскую службу Социального фонда, МФЦ или через единый портал "Госуслуги".

Если вы работаете, пособие назначит и выплатит Социальный фонд автоматически - подавать заявление не нужно. Если оба родителя не работают, то им необходимо подать заявления в клиентской службе СФР, в МФЦ или на "Госуслугах". пресс-служба Минтруда России

Напомним, что единовременное пособие -представляет из себя разовую социальную выплату российским семьям, в которых родился ребенок. Если в семье родились сразу несколько детей, то такое пособие выплачивается на каждого ребенка. Сумма выплаты может быть повышена в ситуации, когда семья проживает в местности, где действует районный коэффициент.

Фото: Piter.tv