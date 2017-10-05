Котяков оценил вероятность введения выходного в День многодетной семьи

В Минтруд прокомментировали введение в Подмосковье нового праздника и выходного дня.

Введение официального выходного дня на российской территории в День многодетной семьи 11 октября маловероятно. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал министр по труду и социальной защите населения Антон Котяков. Чиновник из федерального правительства заметил, что для принятия решения властям потребуется пересмотреть структуру праздничных и выходных дней в стране. По словам специалиста, сейчас многие субъекты устанавливают "День многодетной семьи" на локальном уровне. После обобщения этой региональной практики Минтруд может выступить перед главой государства Владимиром Путиным с предложением сделать этот праздник общегосударственным, наравне с уже существующим Днем семьи, любви и верности.

У нас есть, например, праздник "День семьи", но как выходного дня его нет. И если мы под каждый праздник будем делать выходной день, нам предстоит пересмотреть структуру праздничных и выходных. То есть это маловероятно. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Напомним, что в начале октября 2025 года Московская областная дума приняла закон об установлении в Московской области нового праздника - Дня многодетной семьи. Жители региона будут отмечать ежегодно 11 октября. СМИ Задали Антону Котякову вопрос о том, может ли кабинет министров масштабировать данный праздник на всю страну.

Фото: Правительство России