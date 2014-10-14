Котяков рассказал, сколько семей воспользуются маткапиталом в 2026 году

Глава Минтруда раскрыл планы кабмина по бюджетным выплатам для многодетных семей.

Средствами материнского капитала в следующем году воспользуются 1,7 миллиона российских семей. Соответствующее заявление инистр по труду и социальной защите населения Антон Котяков сделал в ходе своего выступления на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налоговым сборам. Чиновник из федерального правительства указал, что размер маткапитала будет проиндексирован государством на 6,8 процента. Его размер составит более 737 тысяч рублей на первого ребенка. В том случае, если семья не получала материнский капитал на первого малыша, то его размер на второго ребенка составит свыше 974 тысяч рублей.

Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала в следующем году воспользуются 1,7 миллиона граждан. На это в бюджете предусмотрено почти 567 миллиардов рублей… Это на 30 миллиардов больше, чем в текущем году. Антон Котяков, глава Минтруда России

Фото: Вконтакте / Совет Федерации