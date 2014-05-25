Котяков оценил идею перенести часть новогодних выходных на май

Глава Минтруда России оценил предложение депутата ГД РФ о переносе выходных дней.

Перенос части новогодних выходных на майские дни потребовал бы внесения изменений в Трудовой кодекс России. Соответствующее заявление сделал чиновник из профильного ведомства федерального правительства Антон Котяков в интервью для информационного агентства "ТАСС". Министр по труду и социальной защите населения пояснил журналистам, что подобное решение со стороны федерального правительства нарушит традицию проводить новогоднюю неделю в кругу семьи. Такой комментарий эксперт дал на законодательное предложение председателя партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов о том, что часть длинных новогодних праздников нужно перенести на май для того, чтобы люди могли больше времени провести на дачах.

У нас четко определены выходные - с 1 по 8 января, соответственно, чтобы сделать такой перенос, мы должны будем между Новым годом и Рождеством создавать трудовые дни, что нарушит традицию... Я считаю, что в 2026 году очень удачно все складывается. Антон Котяков, глава Минтруда России

Напомним, что граждане страны на майские праздники в 2026 году будут отдыхать дважды по три дня. Речь идет о выходных с 1 по 3 и с 9 по 11 числа.

Фото: Правительство России