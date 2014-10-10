Пособие по безработице с 1 февраля 2026 года будет увеличено на 6,8%

максимальный размер пособия по безработице увеличат до 16 тысяч рублей.

Пособие по безработице с первого февраля 2026 года будет увеличено по уровню инфляции - на 6,8 процентов. Соответствующее заявление сделал чиновник из профильного ведомства федерального правительства Антон Котяков в интервью для информационного агентства "ТАСС". Министр по труду и социальной защите населения пояснил прессе, что максимальный размер такого пособия составит около 16 тысяч рублей.

В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тыс. рублей. В ряде территорий - выше, поскольку там применяются северные коэффициенты. Антон Котяков, глава Минтруда России

Напомним, что в 2025 году пособие по безработице власти проиндексировали на 9,5 процентов, а его максимальный размер на текущий момент составляет более 15 тысяч рублей.

