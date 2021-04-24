Жителей Калининского района напугала подозрительная вышка

Почти месяц жители Калининского района пытаются выяснить назначение странного столба.

Башню высотой в 9 этажей установили 14 апреля во дворе между домами №11 и №13 по улице Софьи Ковалевской.

Через несколько дней они повесили здесь бумажку, о том, что здесь устанавливают опору освещения. Что они с такой высоты собрались освещать непонятно? Он (владелец) мне сказал, что это вышка двойного назначения: либо освещение, либо связь. Опять, какая связь, непонятно. Местная жительница.

Соседи обратились в Комитет имущественных отношений, Роспотребнадзор, Смольный и Администрацию президента. КИО отметил, что городские земельные участки можно предоставлять в аренду без проведения торгов.

Если они ставят на свободный клочок эту вышку, то объекты социального назначения: школы, сады уже там не поставить, так как под них тоже есть свои санитарные условия. Получается, комитеты Смольного разрешают поставить вышку, хотя на этом месте районными властями запланирована школа. Антон Шальков, местный житель.

При размещении базовой станции сотовой связи должны соблюдаться санитарные правила. Оператор сотовой связи должен указать параметры: мощность передатчика, угол направления излучения. Пока собственник не предоставил данные, которые подтверждают соответствие нормам.

У нас нет никакой открытой информации: какая будет мощность, как это воздействует на человеческий организм. Мы обеспокоены. Если бы это все было гласно, то, наверное, было больше доверия. Елена Червонная, местная жительница.

Ранее стало известно, что в Петербурге более 126 тысяч дорожных знаков отмоют от граффити и рекламы.

Видео: Piter.tv