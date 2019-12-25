В Смольном заключили меморандум об установке вышек связи

Мобильные операторы воздержатся от обустройства вышек вблизи соцобъектов.

Парламент Северной столицы подписал с операторами сотовой связи меморандум о принципах размещения городских вышек связи. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского дворца.

Решение было принято в ходе заседания профильной рабочей группы. Документ направлен на взаимопонимание городских властей и телекоммуникационных компаний: он подразумевает отказ от размещения антенн без особой необходимости, которая подразумевает надёжное качество связи.

Также, согласно меморандуму, операторы не будут размешать свои объекты вблизи больниц, школ и детских садов.

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