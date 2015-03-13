В Смольном сообщили о взрывном росте петербургской промышленности

За первые 9 месяцев 2022 года в городе возросли производство одежды, бумаги, мебели, пищевой и металлической продукции.

Прмышленный сектор Петербурга показал взрывной рост за 2022 год. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на слова вице-губернатора Кирилла Полякова.

Чиновник отметил, что показатели улучшились во многих отраслях. Места, которые раньше занимали зарубежные производители, активно осваивают отечественные компании. Так, в период с января по сентябрь в городе выросло производство одежды (в 1,6 раза), бумаги (более чем на 40%), мебели (более чем на 30%).

Также заметно увеличился выпуск пищевой и металлической продукции (на 20% и 16% соответственно). Выпуск лекарственных препаратов в городе и вовсе вырос на 120%.

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