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Смольный расширил список предприятий с правом на налоговый вычет
Сегодня, 9:08
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Смольный расширил список предприятий с правом на налоговый вычет

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Мера направлена на развитие технологического потенциала города.

В Северной столице одобрен законопроект о расширении числа организаций, имеющих право на налоговые льготы в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Прежде всего, Петербург намерен оказать поддержку обрабатывающим производствам, которые направили свои средства на здания и сооружения. Также льготы будут положены компаниям, которые занимаются транспортной обработкой грузов. Вычет в их случае коснётся расходов на покупку и производство оборудования, зданий и сооружений. Аналогичные бонусы предоставят и телекоммуникационным компаниям в городе. Также Северная столица будет содействовать всем предприятиям в сфере IT. 

Инвестиционный налоговый вычет направлен на развитие технологического потенциала. Также он стимулирует инновационную активность городских организаций.

Ранее в Смольном расширили границы льготных парковочных разрешений в Адмиралтейском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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