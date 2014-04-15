В Смольном расширили границы льготных парковочных разрешений в Адмиралтейском районе

Сейчас в Адмиралтейском районе они работают только в пределах муниципального округа проживания автовладельца.

С 1 января парковочные разрешения петербуржцев в зоне платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах будут действовать в границах районов проживания горожан. Об этом 21 декабря заявили в пресс-службе Смольного.

Сейчас в Адмиралтейском районе они работают только в пределах муниципального округа проживания автовладельца. При этом в Центральном районе уже действует схема с общим разрешением на весь район. Это решение приняли после рассмотрения жалоб жителей Адмиралтейского района.

Комтранс выяснил, что большая часть поездок в зоне платной парковки связана с поликлиник, детсадов, школ и других объектов социальной инфраструктуры, которые чаше находятся в границах разных муниципальных округов.

Фото: piter.tv

