В Смольном рассказали, где сейчас "очищают небо" от проводов

Чтобы убрать линии связи, нужно создать новую кабельную инфраструктуру.

Piter.TV узнал, как в центре Петербурга продвигается очистка неба от проводов. В прошлом году бывший председатель комитета по информатизации и связи Станислав Казарин (ныне вице-губернатор) рассказывал о планах ведомства на проект "Чистое небо". Мы сравнили, что из этого осуществилось, а что — нет.

Чтобы "очистить" небо нужно, во-первых, перестать прокладывать воздушные линии связи, которые пересекают улицы, во-вторых, убрать существующие в подземную инфраструктуру. Действовать по первому пункту приходится просьбами и уговорами, так как законодательно размещение кабелей в воздушном пространстве не запрещено. В прошлом году Казарин рассказал о разработке нормативно-правового акта, который бы эту проблему решил. Планировалось, что его представят в ЗакС и примут до конца 2020-го года, но этого не произошло.

В 2019-м году ведомство обследовало волоконно-оптические линии связи, которые проходят на Большом проспекте П.С. и в "Квартале музеев", который также носит название "Почтового квартала". Квартал упоминался в списке приоритетных для проведения работ.

Специалисты пришли к выводу, что облик Петербурга там ухудшают 700 линий связи. Сейчас комитет работает на Петроградке и "квартале музеев", создает новую кабельную инфраструктуру. Работа ведется вместе с СПб ГУП "АТС Смольного".

Централизованно создается минимально возможное количество подземных магистральных волоконно-оптических линий связи высокой ёмкости, обеспечивающих возможность переключения с последующим демонтажем существующих участков воздушных линий связи. пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Таким образом удастся удовлетворить потребности всех операторов.

Напомним, что "Почтовый квартал" планируют реконструировать и создать там деловой центр и общественное пространство. Инвестировать в проект будет "Почта России". Администрация Петербурга со своей стороны пообещала выделить средства на ремонт дорог, фасадов, освещения и инженерных сетей.

Фото: Piter.TV