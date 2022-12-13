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В Петербурге заморозили программу по срезанию проводов
Сегодня, 12:38
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В Петербурге заморозили программу по срезанию проводов

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Программу "Чистое небо" запустили шесть лет назад.

В Петербурге остановили программу по срезанию проводов. Специалисты успели очистить от кабелей только Невский проспект. Об этом сообщили в tg-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo".

Программу "Чистое небо" запустили шесть лет назад. За это время от черных полос избавили только небо над главной магистралью города. Остальные улицы пока не привели в порядок. 

Остановка программы рассчитана на период 2022–2024 годов.

Ранее на Piter.tv: на Русановской улице вор обнес квартиру, пока хозяин курил на улице.

Фото: Pxhere

Теги: благоустройство, кабели, провода, программа по срезанию проводов, программа чистое небо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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