В Петербурге заморозили программу по срезанию проводов

Программу "Чистое небо" запустили шесть лет назад.

В Петербурге остановили программу по срезанию проводов. Специалисты успели очистить от кабелей только Невский проспект. Об этом сообщили в tg-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo".

Программу "Чистое небо" запустили шесть лет назад. За это время от черных полос избавили только небо над главной магистралью города. Остальные улицы пока не привели в порядок.

Остановка программы рассчитана на период 2022–2024 годов.

Ранее на Piter.tv: на Русановской улице вор обнес квартиру, пока хозяин курил на улице.

Фото: Pxhere