В Петербурге заморозили программу по срезанию проводов

В Петербурге остановили программу по срезанию проводов. Специалисты успели очистить от кабелей только Невский проспект. Об этом сообщили в tg-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo".
Программу "Чистое небо" запустили шесть лет назад. За это время от черных полос избавили только небо над главной магистралью города. Остальные улицы пока не привели в порядок.
Остановка программы рассчитана на период 2022–2024 годов.
Ранее на Piter.tv: на Русановской улице вор обнес квартиру, пока хозяин курил на улице.
Фото: Pxhere
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