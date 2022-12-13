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На Русановской улице вор обнес квартиру, пока хозяин курил на улице
Сегодня, 11:15
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На Русановской улице вор обнес квартиру, пока хозяин курил на улице

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Взамен он оставил свое старое пальто.

В Невском районе злоумышленник обнес квартиру мужчины, пока тот курил на лестнице. Об этом сообщили на портале "Мегаполис". 

Инцидент произошел в субботу, 5 февраля, на Русановской улице, 16/3. Хозяин жилья вышел из квартиры на пять минут, а дверь оставил открытой. Этого времени хватило злоумышленнику, чтобы украсть ценные предметы и одежду.

Воришка унес куртку, кроссовки и детские сапоги. Взамен он оставил свое старое пальто.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Просвещения педофил изнасиловал девочку.

Фото: Pxhere

Теги: ограбил квартиру, полиция, русановская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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