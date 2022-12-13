На Русановской улице вор обнес квартиру, пока хозяин курил на улице

Взамен он оставил свое старое пальто.

В Невском районе злоумышленник обнес квартиру мужчины, пока тот курил на лестнице. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Инцидент произошел в субботу, 5 февраля, на Русановской улице, 16/3. Хозяин жилья вышел из квартиры на пять минут, а дверь оставил открытой. Этого времени хватило злоумышленнику, чтобы украсть ценные предметы и одежду.

Воришка унес куртку, кроссовки и детские сапоги. Взамен он оставил свое старое пальто.

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Фото: Pxhere