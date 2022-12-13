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На проспекте Просвещения педофил изнасиловал девочку
Сегодня, 10:58
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На проспекте Просвещения педофил изнасиловал девочку

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Мать пострадавшей обратилась в полицию.

На проспекте Просвещения около дома № 40 злоумышленник надругался над 14-летней школьницей. В полицию обратилась мать подростка.

По информации Piter.tv, инцидент произошел 3 февраля в 08:30 утра. Женщина рассказала стражам порядка, что ее дочь не запомнила приметы обидчика. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

Сегодня ночью, 5 февраля, полицейские задержали подозреваемого на улице Руднева возле дома № 1. По "горячим следам" был найден безработный злоумышленник. 

В отношении мужчины составили административный протокол.  Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: в Лужском районе задержали мужчину, который дважды изнасиловал девочку-подростка.

Фото: Pexels

Теги: изнасилование, педофил, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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