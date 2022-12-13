В Лужском районе задержали мужчину, который дважды изнасиловал девочку-подростка

О случившемся полицейские узнали от знакомого пострадавшей. Защитник девушки написал заявление на злоумышленника.

В Ленобласти задержали 42-летнего мужчину, который дважды надругался над школьницей. По информации Piter.tv, злоумышленник изнасиловал ребенка в 2015 и 2022 году.

О случившемся полицейские узнали от знакомого пострадавшей. Защитник девушки написал заявление на злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что обидчик девочки проживает в поселке Красный Маяк Лужского района. Правоохранители накануне задержали подозреваемого. Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ и помещен в ИВС

Известно, что школьница воспитывается в полной семье. Мать девочки состоит на учете в ОДН.

Ранее на Piter.tv: подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы задержан в Петербурге.

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