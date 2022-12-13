Мужчина познакомился с несовершеннолетней петербурженкой в мессенджере, пригласил в гости и изнасиловал

Установлено, что преступление было совершено умышленно.

В среду, 1 февраля, ГСУ СК РФ по Петербургу зарегистрировал материал проверки, согласно которому в начале июля 2022 года в неработающий 32-летний мужчина с целью удовлетворения своих потребностей, изнасиловал находившуюся у него в гостях 14-летнюю знакомую. Об этом стало известно Piter.TV.

Девушка познакомилась со злоумышленником в мессенджере и пришла к нему домой к квартиру на Муринской дороге. Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали утром четверга, 2 февраля. Он был полностью изобличен в вышеуказанном преступлении.

Также установлено, что задержанный уже был ранее судим.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец подозревается в многолетнем сексуальном насилии в отношении падчерицы.

Фото: Piter.TV