  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец подозревается в многолетнем сексуальном насилии в отношении падчерицы
Сегодня, 8:22
90
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец подозревается в многолетнем сексуальном насилии в отношении падчерицы

0 0

Девочка рассказала врачу-психиатру, что это происходило период с 2014 по 2018 год.

В Петербурге мужчину подозревают в многолетнем сексуальном насилии в отношении 14-летней падчерицы. Об этом стало известно Piter.tv.

Девочка рассказала врачу-психиатру, что в период с 2014 по 2018 год, находясь по месту жительства её отчим (сейчас ему 33 года) совершал в отношении неё насильственные действия сексуального характера. В конце января 2022 года несовершеннолетняя была в гостях у отчима, где он снова совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербургский девятиклассник в подъезде совратил 12-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии