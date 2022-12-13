Петербургский девятиклассник в подъезде совратил 12-летнюю девочку

Также он приобрел из неустановленных источников материалы с порнографическими изображениями Н., с последующим их распространением.

В Петербурге 16-летний девятиклассник подозревается в совращении 12-летней школьницы в подъезде дома по Дунайскому проспекту. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 31 января обратилась мама девочки. Она рассказала, что 15 января днём в подъезде девятиклассник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери Н. Также школьник 17 января приобрел из неустановленных источников материалы с порнографическими изображениями Н., с последующим их распространением.

Днём 31 января подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.242.1 (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Ранее стали известны подробности о ещё одной 12-летней школьнице, видео с которой появилось в интернете. На ролике она занималась сексом с 13-летним подростком, на видео наткнулась директриса школы. Директор рассказала, что 12-летняя школьница сама распространила видео секса со своим участием.

Фото: Piter.tv