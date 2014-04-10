Записать ребёнка в детский сад стало проще: Петербург обновил цифровой сервис

Комитет по информатизации и связи совместно с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга обновили сервис "Детские сады" мини-приложения "Я здесь живу".

В Петербурге продолжается прием заявлений в государственные детские сады на 2025-2026 учебный год. Вся процедура доступна онлайн: найти ближайший садик можно через городское мини-приложение во "ВКонтакте" – "Я здесь живу", а подать заявление – через Портал госуслуг Санкт-Петербурга в любое удобное время. Об этом сообщил Комитет по информатизации и связи.

Комитет по информатизации и связи совместно с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга обновили сервис "Детские сады" мини-приложения "Я здесь живу", а также повысили надежность обмена данными городского приложения и государственных информационных систем.

В сервисе мини-приложения во "ВКонтакте" "Я здесь живу" два раздела посвящены дошкольным учреждениям: "Карта садов" и "Справка":

– "Карта садов" показывает, в каких садиках есть свободные места, и позволяет отфильтровать их по возрасту, району, медицинским показаниям и графику работы;

– "Справка" объясняет, как проходит зачисление, что делать, если мест нет, и другие нюансы.

В мини-приложении "Я здесь живу" в карточке каждого дошкольного учреждения создана кнопка "Записаться в детский сад", которая ведет на Портал госуслуг Санкт-Петербурга. Списки детей, которые пойдут в детские сады будущей осенью, формируются до 30 июня. Необходимо подать заявление до этой даты.

Фото: Piter.tv