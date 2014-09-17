Владелец парка "Тайган" заявил, что ему предстоит еще одна операция

Олег Зубков заметил, что напавший на него хищник будет жить.

Владелец "Тайгана" Олег Зубков, пострадавший ранее от нападения льва, заявил о том, что ему предстоит еще одна операция. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале крымского сафари-парка. Он поблагодарил свою помощницу Татьяну Алексагину, которая отогнала от него напавшее животное.

Мое самочувствие уже лучше, хотя предстоит перенести еще одну операцию на шее. Не испугавшись и ни секунды не медля, она бросилась на разъяренного льва с тем, что оказалось под рукой. Татьяна Викторовна Алексагина - настоящий герой". Олег Зубков, владелец "Тайгана"

Напомним, что 22 июня региональное управление Следственного комитета сообщило о том, что Олег Зубков получил множественные травмы при нападении крупного хищника. Мужчину прооперировали на территории полуострова, а затем транспортировали в больницу города Краснодара. Официальные представители парка уведомили СМИ , что пострадавший пошел на поправку, так как жизненно важные органы не были задеты львом. На данный момент известно, что спровоцировал хищника на атаку резкий звук закрывающейся двери. В надзорном ведомстве возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Врач рассказал о состоянии прооперированного директора парка "Тайган" в Крыму.

Фото: Telegram / Сафари Парк Тайган