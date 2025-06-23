Врач рассказал о состоянии прооперированного директора парка "Тайган" в Крыму

Олегу Зубкову провели трехчасовую операцию.

Медики стабилизировали состояние директора парка "Тайган" после нападения на него льва в Крыму. Соответствующее заявление местным журналистам сделал ветеринарный врач Василий Писковой, сотрудничающий с данным парком на полуострове. Специалист объяснил, что угрозы для жизни пациента больше нет. Доктор заметил, что близкие и родные пострадавшего сейчас находятся в больнице вместе с Олегом Зыбковым для поддержки.

Дорогие друзья, как многие из нас уже знают, сегодня в парке львов "Тайган" на Олега Алексеевича напал лев и нанес ему ранения. Сейчас Олег Алексеевич находится в больнице, врачи стабилизировали его состояние, и ему ничего не угрожает. врач в Telegram-канале

Напомним, что 22 июня Следственный комитет России в регионе уведомил общественность о том, что директор парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы из-за результате нападения на него льва. Мужчина все еще остается в реанимации. По факту произошедшего ведется проверка. Ранее врачи говорили о том, что состояние пациента остается крайне тяжелым, так как мужчина потерял много крови и не мог дышать самостоятельно. Специалисты подключили поступившего в больницу к аппарату ИВЛ. Затем хирурги провели трёхчасовую операцию.

Трахея была разорвана клыками. Повреждены мышцы шеи и грудная мышца, было сильное кровотечение. Всё это мы ушили. Сейчас пациент в реанимации. главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко

Напомним, что "Тайган" представляет из себя частный парк со львами. Речь идет о крупнейшем европейском объекте по коллекции хищников. Территория в 32 гектара находится в Белогорском районе Крыма. Порядка 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, а остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, свыше 50 тигров, сотни других животных.

В крымском зоопарке "Тайган" родились два редких белых львенка.

Фото: Telegram / Доктор Василий-Крымский Айболит

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