В крымском зоопарке "Тайган" родились два редких белых львенка

Малышек хотят назвать Зита и Гита.

На территории российского зоопарка "Тайган", расположенного в Крыму родились два белых львенка. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представител учреждения Олег Зубков. Специалист пояснил, что речь идет о двух девочках. В настоящее время малышек кормит мать, а котята только начали открывать свои глаза.

Два белых редких львенка — две девочки родились в парке львов "Тайган". Произошло это буквально пять дней назад. <...> Чувствуют себя наши Зита и Гита — может быть, мы их так и назовем — хорошо. Олег Зубков, глава парка "Тайган"

Напомним, что белых львов на Земле сохранилось не более 300 особей, однако в зоопарках "Тайган" и "Сказка" на полуострове эти дикие животные рождаются достаточно регулярно. В общей сложности парке "Тайган", расположенном в Белогорском районе Крыма, живут 60 львов, включая 20 белых особей.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости