Барнаульский зоопарк показал котят пумы, родившихся полтора месяца назад

Малыши не боятся видеокамер.

Барнаульский зоопарк показал в социальных сетях, как родившиеся полтора месяца назад котята пумы едят мясо. Фотографии и видеоролики с детенышами дикой кошки появились в Telegram-канале учреждения. Одна из сотрудник зверинца покормила малышей с рук. Один из новых питомцев немного расцарапал женщину, пытаясь получить еду. Известно, что в семье канадских пум Кнопы и Рони в Барнауле появились трое малышей.

Наши маленькие пумочки. Растем и уже кушаем мясо пресс-служба Барнаульского зоопарка

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Фото и видео: Telegram / Барнаульский Зоопарк