Барнаульский зоопарк показал котят пумы, родившихся полтора месяца назад

Барнаульский зоопарк показал в социальных сетях, как родившиеся полтора месяца назад котята пумы едят мясо. Фотографии и видеоролики с детенышами дикой кошки появились в Telegram-канале учреждения. Одна из сотрудник зверинца покормила малышей с рук. Один из новых питомцев немного расцарапал женщину, пытаясь получить еду. Известно, что в семье канадских пум Кнопы и Рони в Барнауле появились трое малышей.
Наши маленькие пумочки. Растем и уже кушаем мясо
пресс-служба Барнаульского зоопарка
День Рождения тигренка Зевса: веселый праздник в Ленинградском зоопарке 22 июля.
Фото и видео: Telegram / Барнаульский Зоопарк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все