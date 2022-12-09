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Барнаульский зоопарк показал котят пумы, родившихся полтора месяца назад

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Малыши не боятся видеокамер.

Барнаульский зоопарк показал в социальных сетях, как родившиеся полтора месяца назад котята пумы едят мясо. Фотографии и видеоролики с детенышами дикой кошки появились в Telegram-канале учреждения. Одна из сотрудник зверинца покормила малышей с рук. Один из новых питомцев немного расцарапал женщину, пытаясь получить еду. Известно, что в семье канадских пум Кнопы и Рони в Барнауле появились трое малышей. 

Наши маленькие пумочки. Растем и уже кушаем мясо

пресс-служба Барнаульского зоопарка

День Рождения тигренка Зевса: веселый праздник в Ленинградском зоопарке 22 июля.

Фото и видео: Telegram / Барнаульский Зоопарк

Теги: барнаул, барнаульский зоопарк, пума
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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