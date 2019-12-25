Петербургские следователи организовали доследственную проверку по факту получения ожогов годовалой девочкой

Она опрокинула на себя сковородку с маслом.

В Санкт-Петербурге следователями проводится проверка по факту получения ожогов ребенком. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

В СМИ была выявлена публикация о том, что годовалая девочка госпитализирована с термическими ожогами из квартиры на Комендантском проспекте. По предварительным данным, 23 июня ребенок по недосмотру родителей опрокинул на себя сковородку с кипящим маслом. С ожогами лица и груди девочка была доставлена в больницу.

По данному факту следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Telegram/ ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу