  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские следователи организовали доследственную проверку по факту получения ожогов годовалой девочкой
Сегодня, 9:55
101
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские следователи организовали доследственную проверку по факту получения ожогов годовалой девочкой

0 0

Она опрокинула на себя сковородку с маслом.

В Санкт-Петербурге следователями проводится проверка по факту получения ожогов ребенком. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

В СМИ была выявлена публикация о том, что годовалая девочка госпитализирована с термическими ожогами из квартиры на Комендантском проспекте. По предварительным данным, 23 июня ребенок по недосмотру родителей опрокинул на себя сковородку с кипящим маслом. С ожогами лица и груди девочка была доставлена в больницу. 

По данному факту следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Telegram/  ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу

Теги: дети, ожог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии