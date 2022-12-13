Директор школы рассказала, что 12-летняя школьница сама распространила видео секса со своим участием

Ранее родителям девочки было рекомендовано обратиться к психологу, так как школьница пыталась поджечь волосы одноклассника.

Стали известны подробности о 12-летней школьнице, видео с которой появилось в интернете. На ролике она занималась сексом с 13-летним подростком, на видео наткнулась директриса школы.

Как стало известно "Невским Новостям" от директрисы учебного заведения, педагогический состав школы пребывает в недоумении из-за происходящего. По словам директора, девочка сама распространяла данное видео среди учеников. При этом поведение школьницы уже давно вызывает опасение педагогов. Родителям девочки было рекомендовано обратиться к психологу, так как школьница пыталась поджечь волосы одноклассника.

Этот конфликт урегулировали внутри школы. И папа обвинил всех в школе в таком поведении их дочери. директриса школы

Девочка также хамит учителям, срывает уроки, но при этом у неё хорошая успеваемость. По мнению директора школы, поведение девочки – проявление подросткового протеста.

Фото: pxhere.com