Директор школы сообщила петербурженке о размещённом в сети видео с половым сношением её 12-летней дочери

Позже женщине написал неизвестный, который рассказал, что у него есть данная видеозапись.

В воскресенье, 22 января, в полицию обратилась 55-летняя петербурженка с заявлением о том, что накануне, 20 января, ей позвонила директор школы и рассказала, что в сети интернет в свободном доступе есть видео с половым сношением 12-летней дочери женщины с 13-летним подростком. Об этом стало известно Piter.TV.

Кроме того, в день подачи заявления женщине в соцсети "Вконтакте" написал неизвестный, который сообщил, что у него имеется данное видео и он его выложит в сеть интернет.

Материал направлен в СО по Красносельскому району ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии в отношении 8-летней дочери.

Фото: Piter.TV