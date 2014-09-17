Евгений Балицкий сообщил подробности о раненых.

Три пенсионера пострадали на территории Запорожской области при атаке Вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю. Соответствующие данные в социальных сетях предоставил подписчикам собственного Telegram-канала губернатор нового региона страны Евгений Балицкий. Российский чиновник заметил, что пострадавшие были госпитализированы в больницу с с осколочными ранениями разной степени тяжести и контузией. В медицинском учреждении им оказывается вся необходимая помощь.

В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе пострадали три пенсионера: мужчина 1952 года рождения и две женщины 1948 и 1952 года рождения. Евгений Балицкий, глава Запорожья

Напомним, что Запорожская область расположена в нижнем течении реки Днепр. Регион частью России по результатам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признаёт такой итог голосования и продолжает обстреливать землю. В настоящее время под контролем нашего государства находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно считается Мелитополь.

Балицкий назвал условие подключения ЗАЭС к российской энергосистеме.

Фото: Telegram / Балицкий Евгений