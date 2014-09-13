Глава нового региона страны объяснил, что власти предотвращают "второй Чернобыль".

Подключение Запорожской атомной электростанции к российской энергетической системе возможно после прекращения регионального конфликта с киевским режимом и отсутствия рисков обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью для журналистов новостного агентства "РИА Новости" на полях ПМЭФ в 2025 году. Эксперт подчеркнул, что в новом регионе нашей страны все еще существуют риски обстрела со стороны ВСУ, поэтому запускать атомную станцию – большой риск для руководства. Он пояснил, что обстрел действующего объекта со стороны противника может привести к нарушению контура охлаждения, что приведет мир ко второму Чернобылю.

Только после победы. Мы должны победить фашистский режим, потому что от них можно ждать чего угодно. Ни одна атомная станция в Российской Федерации не будет в безопасности, и ни один генерал, ни один чиновник, ни один гражданин не будет в безопасности, пока не будет уничтожена эта гидра. Евгений Балицкий, глава Запорожья

Балицкий опубликовал третий список идентифицированных погибших солдат ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости