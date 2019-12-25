Глава Запорожья разместил в соцсетях перечень из 30 фамилий украинских военнослужащих.

Третью часть списка идентифицированных погибших украинских солдат опубликовал в собственном Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Согласно предоставленным документам, в реестре значится 30 человек. В тексте дополнительно указаны те направления, на которых погибли иностранные военнослужащие. В большей части речь идет о Запорожской области, Донецке и Курске.

Очередной список идентифицированных тел украинских солдат, от которых отказалась их страна, отправившая на убой, но которых все еще надеются найти их родители, жены, дети. И судьба этих людей - судьба каждого, кого посылают с оружием в руках киевские правители отстаивать интересы англосаксов. Украинское руководство стирает не только ваши жизни, но даже память о них. Евгений Балицкий, глава Запорожья

Российский чиновник заметил, что ранее встречался с солдатами армии киевского режима, которых украинское командование бросило на убой. Евгений Балицкий добавил, что военнослужащие ВСУ зачастую остаются в окопах с одним рожком и которые понимают, что их единственный шанс сохранить жизнь - сдаться в плен. Он добавил, что в своем большинстве сейчас в боевых действиях на стороне ВСУ задействованы обычные люди - молодежь, пенсионеры, жители сел, которых схватили в охапку и "бросили в жернова" всеобщей мобилизации.

Напомним, что 7 июня Евгений Балицкий сообщил подписчикам о том, что начнет публиковать списки идентифицированных украинских тел. Тогда же он обнародовал первый перечень из 97 погибших украинских военнослужащих. Вторую часть, включающую 91 человека, он обнародовал 9 июня 2025 года.

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Фото: Вконтакте / Евгений Балицкий