Хоккеист попал в "черный список" на украинском сайте.

Капитан команды "вашингтон Кэпиталз" из Национальной хоккейной лиги, Александр Овечкин внесен в базу данных сайта "Миротворец". Известно, что такая мера со стороны украинских эстремистов стала последствием участия форварда в международных соревнованиях "для отбеливания репутации России". В черном списке указано, что спортсмен якобы также оправдал "агрессию против Украины" для иностранной аудитории, а также осознанно нарушил государственную границу с целью проникновения на территорию страны.

Напомним, что Александр Овечкин начинал профессиональную карьеру в "Динамо". З данный клуб он играл в чемпионских сезонах 2005 и 2013 годов. С "Вашингтоном" хоккеист выиграл Кубок Стэнли в 2018-м году. на счету российского нападающего записано три золота в чемпионатах мира вместе со сборной России. А 6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки в 894 шайбы.

Уточним, что сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. На онлайн-ресурсе размещается информация о тех лицах, кто, по данным авторов, имеет отношение к "агрессии" против Украины и конфликту на Донбассе. В мониторинговой миссии Всемирной организации осенью 2019 года выступили за закрытие этого портала. Эксперты заметили, что публикация фамилий с такими ярлыками, как "террористы, сепаратисты и предатели", несет опасность для всего общества.

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Фото и видео: YouTube / Washington Capitals

