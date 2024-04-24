Бюджет петербургского СКА могут сократить вдвое

В следующем сезоне хоккейный клуб ждут изменения.

Петербургский СКА объявил о сокращении расходов на следующий сезон в два раза. Решение связано с неудовлетворительными результатами работы Ротенберга и менеджмента клуба. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Напомним, в 2024 году расходы СКА достигли 11,3 млрд рублей, из которых 5 млрд пришлось на зарплаты игроков и персонала. Это больше, чем бюджет среднего клуба НХЛ. Несмотря на рост коммерческой выручки до 1,575 млрд рублей, СКА стал самым убыточным клубом КХЛ. Руководство приняло решение о жёсткой экономии.

Новым тренером СКА станет легендарный хоккеист, четырёхкратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов. Он известен своим "интеллектуальным" стилем игры и тренерской работой в молодёжной и олимпийской сборных России, последние три сезона возглавлял "Торпедо". Под его руководством команда один раз вышла во второй раунд плей-офф.

Ранее Piter.TV писал о лучших цитатах Ротенберга в последний год в СКА.

Фото: ВКонтакте / Хоккейный клуб СКА